Toegankelijk Wandelpad officieel geopend in natuurpark Lennik: "Een van de weinige met zo'n pad"

Afgelopen weekend stonden de partners - gemeente Lennik en Haviland Zonnestraal - te glunderen. Drie jaar na de opening van natuurpark Slagvijver, opende zondagnamiddag het langverwachte Toegankelijk Wandelpad. "De vorige legislatuur hebben we dan een vlonderpad aangelegd en dat pad is eigenlijk een toegankelijk wandelpad geworden," zegt schepen van Toerisme Isabelle Duerinckx. "Met onze partner Haviland Zonnestraal uit Sint-Kwintens-Lennik ontwikkelden we een wandeling van 4 kilometer lang. Het ganse traject is toegankelijk voor rolstoelgebruikers."

Het pad bestaat daarom uit een combinatie van vlonderpaden, halfverharding en betonstroken. De gemeente wil hier mensen uit omliggende woonzorgcentra en zorginstellingen een wandeling aanbieden. "Wij zijn een van de weinige gemeentes in Vlaams-Brabant die een rolstoeltoegankelijke wandeling hebben; dat de wandeling dan ook nog eens door een natuurpark loopt, is helemaal geweldig."

In totaal kostte de aanleg van het wandelpad ruim 280.000 euro. Plattelandsontwikkeling – Omgevingskwaliteit investeerde meer dan de helft van dat bedrag, zo'n 155.500 euro.