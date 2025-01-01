Venetiaanse parade in Gaasbeek en domein Groenenberg

Lennik is met gemaskerde optocht vandaag opnieuw een klein beetje Venetië

Lennik behoort vandaag niet alleen tot het Toscane van de Lage Landen, maar is ook een beetje Venetië. Voor de zesde keer op rij trekt een bonte stoet van Venetiaans getooide en gemaskerde personages door de parken van Gaasbeek en Groenenberg, met als eindbestemming de Museumtuin van Gaasbeek.

Venetiaanse maskers spreken al eeuwenlang tot de verbeelding. Sinds het einde van de 13de eeuw droegen inwoners van Venetië maskers om hun identiteit te verbergen en sociale gelijkheid te bevorderen. Tijdens het carnaval mengden alle lagen van de bevolking zich anoniem onder elkaar. Zelfs monniken en nonnen deden incognito mee, vaak vermomd als nobele dames of exotische reizigers.

Die traditie van mysterie en vrijheid leeft vandaag voort in de iconische kostuums en het theatrale karakter van het Venetiaanse carnaval. Ook in België zijn er gepassioneerde liefhebbers, waaronder de groep « Regards Vénetiens », die dit kleurrijke spektakel tot leven brengt. In het groene decor van de domeinen komen de personages extra sterk tot hun recht.

“Wat ooit begon als een eenmalige optocht in 2019, is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in onze zomerprogrammatie. Elk jaar verwelkomen we meer bezoekers, van nieuwsgierige wandelaars tot gepassioneerde fotografen. De parken van Gaasbeek en Groenenberg vormen het ideale decor voor deze Venetiaanse droom. Dit evenement is een visueel feest, waarbij natuur, cultuur en fantasie samenkomen,” aldus Hilde Groenweghe van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Venetiaanse parade in Gaasbeek en domein Groenenberg

