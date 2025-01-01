Lennikse Feestentocht door hart van het Pajottenland luidt het begin van de Lennikse Feesten in

Zondagochtend zit de gemeentelijke feestzaal in Sint-Martens-Lennik om 10u al goed vol met wandelaars die een eerste rustpauze nemen.

"We organiseren de Lennikse Feestentocht voor de 17de keer. We hadden om 10u 555 inschrijvingen en mensen mogen tot 15u inschrijven. De leden betalen daarvoor 1,5 euro en niet leden 3 euro”, zegt Jean Van Vlaenderen, de voorzitter van de Lennikse Windheren. De Lennikse Feesten duren van 10 tot 19 augustus. Er staat een pak op het programma.

"Ik kijk het meeste uit naar zaterdagavond, naar het optreden van Bram & Lennert. Er is ook een Belgische editie van Lennik Swingt. Dan worden heel wat Belgische liedjes geprojecteerd op een scherm en iedereen kan mee kwelen. Eigenlijk is Lennik een enorme feestgemeente ", vertelt Isabelle Duerinckx, schepen van Toerisme.

Lennik ligt in het Pajottenland, het Toscane van de Lage Landen. Deze zomer viert Ring de 30ste verjaardag met onder meer wandeltochten in het Pajottenland. Daar heeft wandelclub de Lennikse Windheren wel oren naar.

"Na deze wandeldag bekijken we met het bestuur welke Toscane-wandeling we kunnen doen. Het aanbod is alvast aantrekkelijk", zegt Jean Van Vlaenderen.