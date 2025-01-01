Opvallend veel geluidshinder door landende vliegtuigen: “Niet de werken aan de landingsbanen, wel de wind is de oorzaak”

Sinds begin deze maand landen en vertrekken alle vliegtuigen op de luchthaven in Zaventem vanaf de meest noordelijke baan. De twee andere zijn dicht door werken. Dat, maar vooral de wind heeft zo zijn gevolgen.

"'Omdat de wind uit het oosten komt worden de banen 07 gebruikt of beter gezegd baan 07L voor alle landingen en die komen over een aantal gemeenten van Brussel en dat maakt dat het voor die gemeenten extra druk zal aanvoelen", zegt Martine Van Riel van de Federale Ombudsdienst.

Vliegtuigen moeten landen tegen de wind in, zo wordt hun snelheid tot een minimum herleid. Dus ook zonder de werken zouden de Brusselse gemeenten overvlogen worden. Net als Lennik en Dilbeek.

"Ze moeten landen vanuit het westen op baan 07L dus dat betekent dat ze de landing inzetten vanaf Lennik, dus ongeveer 30 kilometer voor de baandrempel en dan beginnen ze langzaamaan te dalen", aldus Van Riel.

De grootste impact moet achter de rug zijn want na vandaag kan Skeyes het vliegverkeer opnieuw spreiden over twee van de drie banen. En bovendien is wind zoals elk weerfenomeen onvoorspelbaar.

"Volgens voorspellingen zal de wind draaien richting het westen en de wind komt meestal uit het westen. Dat betekent dat we terug baan 25 in gebruik zullen nemen en dan zullen ook de overlasten van de landende vliegtuigen voor de Brusselse gemeenten verdwijnen", zegt Van Riel nog.