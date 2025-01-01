© Lylly Lenuța Pop

Mercedes ramt geparkeerde wagens en belandt op flank: bestuurster (34) blaast positief en verliest rijbewijs

Op de Limburg Stirumlaan in Wemmel heeft zich gisteravond een spectaculair verkeersongeval voorgedaan. Een 34-jarige bestuurster uit Drogenbos belandde met haar Mercedes op de flank, nadat ze twee geparkeerde voertuigen had geraakt. Ze raakte niet gewond maar legde wel een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde iets na 22 uur. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, lag de wagen van de vrouw op zijn flank en blokkeerde de rijbaan”, zegt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW. “Onze motards moesten een omleiding organiseren om het verkeer in goede banen te leiden.”

De hulpdiensten troffen de bestuurster ongedeerd aan, gezeten op een muurtje. “Behalve een lichte verwonding aan haar vingers bleef ze ongedeerd. Het ging vooral om stoffelijke schade: haar wagen moest getakeld worden en ook de twee aangereden voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Maar al bij al viel het nog mee: dit had veel erger kunnen aflopen”, aldus Scrayen.

De precieze oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk, maar bij de controle bleek de vrouw onder invloed. Ze legde een positieve ademtest af. “Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken, zoals de wet dat voorschrijft”, bevestigt de commissaris nog. Door de takelwerken en vaststellingen bleef de Limburg Stirumlaan een hele poos afgesloten voor het verkeer.

Meest bekeken

Cultuur
Groen

Asiatpark verwerkt invasieve Japanse duizendknoop tot gigantisch tentzeil op festivalsite

don 21 aug
Mobiliteit

Week hinder op drukke steenweg tussen Lennik en Ternat: “Vooral hinder voor fietsers”

vrij 22 aug
Cultuur

Kunstenaarscollectief Pep-In-Gen strijkt neer in Hoeve Ter Kammen

vrij 22 aug
Justitie

17-jarige jongen opgepakt die verdacht wordt van twee gewapende overvallen in Liedekerke

Samenleving
Mobiliteit

Nog niet zeker of boerenboot hersteld wordt: “Veel zal afhangen van omvang schade”

Meer nieuws uit de regio

Groen
Samenleving

Gemeente waarschuwt voor blauwalgen in vijvers en wadi’s: “Ze zijn schadelijk voor mens en dier”

din 19 aug
Justitie

Parket Halle-Vilvoorde opent onderzoek naar plannen van Iraanse regime om Darya Safai te ontvoeren

woe 30 jul
Darya Safai
Samenleving
Justitie

Iran wilde Kamerlid Darya Safai uit Wemmel ontvoeren: “Ik zal nooit stoppen met vechten voor vrijheid”

din 29 jul
Groen
Samenleving

Wemmelse wadi’s moeten wateroverlast voorkomen: “Plek is tegelijk ook hondenlosloopweide”

zon 22 jun
Groen

Vijver in Wemmel staat deels droog, maar wordt langzaam opgevuld met proper water

maa 16 jun