Mercedes ramt geparkeerde wagens en belandt op flank: bestuurster (34) blaast positief en verliest rijbewijs

Het ongeval gebeurde iets na 22 uur. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, lag de wagen van de vrouw op zijn flank en blokkeerde de rijbaan”, zegt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW. “Onze motards moesten een omleiding organiseren om het verkeer in goede banen te leiden.”

De hulpdiensten troffen de bestuurster ongedeerd aan, gezeten op een muurtje. “Behalve een lichte verwonding aan haar vingers bleef ze ongedeerd. Het ging vooral om stoffelijke schade: haar wagen moest getakeld worden en ook de twee aangereden voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Maar al bij al viel het nog mee: dit had veel erger kunnen aflopen”, aldus Scrayen.

De precieze oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk, maar bij de controle bleek de vrouw onder invloed. Ze legde een positieve ademtest af. “Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken, zoals de wet dat voorschrijft”, bevestigt de commissaris nog. Door de takelwerken en vaststellingen bleef de Limburg Stirumlaan een hele poos afgesloten voor het verkeer.