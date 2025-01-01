Meer dan 250 bestuurders in Zennevallei geklist tijdens flitsmarathon

Tijdens de nationale flitsmarathon wordt in heel het land intensief gecontroleerd werd op snelheid. In Beersel, Halle, en Sint-Pieters-Leeuw werd op zes locaties geflitst, en dit in verschillende snelheidszones. In totaal werden 3.352 voertuigen gecontroleerd, 256 van hen reden te snel. Op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw werd de zwaarste snelheidsovertreding geregistreerd. Een bestuurder reed er 129 kilometer per uur in een zone 70. De bestuurder werd verderop geïntercepteerd en leverde ter plaatse het rijbewijs in.

De politiezone Zennevallei benadrukt dat snelheid één van de belangrijkste risicofactoren blijft in het verkeer. “De flitsmarathon is geen geheime actie. Integendeel: we kondigen deze bewust op voorhand aan, precies om bestuurders aan te zetten tot veiliger rijgedrag. Wie zich aan de snelheidslimieten houdt, verkleint de kans op ongevallen aanzienlijk en draagt bij aan de veiligheid van alle weggebruikers”, klinkt het bij de politiezone Zenenvallei. “We blijven ook de komende dagen, weken, maanden en jaren inzetten op sensibilisering én handhaving om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

De politiezone AMOW controleerde tijdens de actie 2.595 voertuigen. 6 procent van hen reed te snel. De politie controleerde daarnaast ook meer dan 300 bestuurders op rijden onder invloed. “Vier bestuurders bleken onder invloed van alcohol te zijn. Daarnaast legde ook één bestuurder een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen”, klinkt het.