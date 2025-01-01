Samson on Wheels bezoekt Topaz: "Een feeling"

Dieren kunnen een impactvolle rol spelen in de zorg, dat benadrukt de 'Dag van het Therapiedier'. Het project Samson on Wheels van Villa Samson en het UZ Brussel trekt met een mobiel team van therapiedieren en begeleiders naar patiënten. Eerste halte: Topaz in Wemmel.

"Wanneer de sessie begint, gaat de hond iedereen begroeten", zegt hondentherapeute An Roenen. "Hij neemt de energie van de mensen op en geeft zijn energie af. De groepen zijn bewust klein gehouden. Niet meer dan tien mensen want anders kan je niet iedereen in interactie houden. Het is een feeling die je leert door het te doen."

Het project valt in de smaak bij de mensen die bij Topaz verblijven. Het succes van het project hangt voor een deel af van de financiering. "Want Villa Samson is 100 procent gefinancierd met giften", zegt Vicky De Baere van Villa Samson. "Ik moet het ook allemaal kunnen dragen. En als we verder gaan, wil dat zeggen dat we meer mensen nodig hebben. Dus het gaat stap voor stap zijn dat we het gaan ontdekken. Maar ik denk dat het hier al een succes en dat het wel verder zal uitbreiden."