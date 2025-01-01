© Joris Herpol

Wemmelse bibliotheek bekogeld met stenen: "Schade is groot"

De ramen van de bibliotheek aan Campus W in Wemmel zijn met stenen bekogeld. De feiten deden zich volgens burgemeester Walter Vansteenkiste enkele maanden geleden voor, maar pas vrijdag viel de schade bij verschillende bezoekers van de bib op omdat er ruiten barsten beginnen te vertonen door de impact van de stenen.

“De minderjarigen die hierbij betrokken zijn, zijn geïdentificeerd”, zegt de burgemeester. “Het gaat eerder ook om vandalisme aan banken in het park van de Residentie. Die zijn in brand gestoken. De schade is groot. Omdat het over minderjarigen gaat, zijn we met deze zaak extra voorzichtig inzake communicatie. De zaak wordt verder afgehandeld tussen de gemeente, de verzekering en de betrokkenen.”

De schade aan de ruiten van de bibliotheek is van veraf amper waar te nemen, maar wie dichterbij naar de vensters kijkt, merkt dat er veel schade is. Er zijn enkele tientallen inslagen van stenen. Het gaat om speciaal isolerend glas van meer dan drie meter hoog. Het glas is ook zon- en geluidswerend.

Meest bekeken

Sport

Londerzeel weet weer wat verliezen is. Bocholt wint met 1-3.

Zwembad Heuvelkouter in Liedekerke
Politiek

Liedekerke maakt de financiële rekening op: "In lijn met buurgemeenten"

zat 22 nov
Justitie

Wemmelse bibliotheek bekogeld met stenen: "Schade is groot"

Wonen
Vlaamse Rand
Politiek

Asse excuseert zich alvast voor werken Hopmarkt: "Maar kijk vooral naar de toekomst"

don 20 nov
Mobiliteit

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

don 20 nov

Meer nieuws uit de regio

Justitie
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Politiezone AMOW voert Donkere Dagenactie uit: "Een resultaat waar we zeer tevreden over zijn!"

Samenleving
Vlaamse Rand

Samson on Wheels bezoekt Topaz: "Een feeling"

maa 17 nov
Justitie
Mobiliteit

Meer dan 250 bestuurders in Zennevallei geklist tijdens flitsmarathon

zat 15 nov
Samenleving

Quin en Qiara speuren naar bedwantsen in Campus W: “Honden kunnen de kleinste dingen opsporen”

din 4 nov
Samenleving

Campus W deels gesloten door bedwantsen: “Tijdelijk onderdak voorzien voor getroffen bewoners”

vrij 31 okt