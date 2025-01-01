Wemmelse bibliotheek bekogeld met stenen: "Schade is groot"

“De minderjarigen die hierbij betrokken zijn, zijn geïdentificeerd”, zegt de burgemeester. “Het gaat eerder ook om vandalisme aan banken in het park van de Residentie. Die zijn in brand gestoken. De schade is groot. Omdat het over minderjarigen gaat, zijn we met deze zaak extra voorzichtig inzake communicatie. De zaak wordt verder afgehandeld tussen de gemeente, de verzekering en de betrokkenen.”

De schade aan de ruiten van de bibliotheek is van veraf amper waar te nemen, maar wie dichterbij naar de vensters kijkt, merkt dat er veel schade is. Er zijn enkele tientallen inslagen van stenen. Het gaat om speciaal isolerend glas van meer dan drie meter hoog. Het glas is ook zon- en geluidswerend.