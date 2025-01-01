Kunstenaarscollectief Pep-In-Gen strijkt neer in Hoeve Ter Kammen

Hof Ter Kammen in Bogaarden is een iconische hoeve uit 1860 met gewitte bakstenen gebouwen omheen een geplaveide binnenplaats. Het is hier dat Pep-In-Gen de geschikte locatie vond voor hun nieuwste expo. “De kunstwerken gaan er een dialoog aan met de natuur en de unieke architectuur van de hoeve. Bezoekers worden ondergedompeld in een veelzijdige selectie die niet alleen de ogen, maar ook de tastzin en de verbeelding prikkelt”, zegt Luk Wets. “De expo wordt verrijkt door een artistieke bijdrage van Zonnelied-Eizeringen, onder leiding van het artistiek atelier KNEPH.”

Vanaf Bogaarden vormen Hof ter Kammen, het dorp Bellingen en de voormalige abdijsite van Cantimpré samen een waardevol geheel. “Dit beschermd dorpsgezicht dankt zijn status aan de uitzonderlijke historische en esthetische waarde, en bleef de voorbije 150 jaar vrijwel ongewijzigd”, zegt Wets. “Wie het erf van de vierkantshoeve betreedt, hoort meteen het levendige geschetter van de huiszwaluwen. Dat zo’n grote kolonie meer dan veertig nesten op één plaats nestelt, is tegenwoordig zeldzaam en uniek voor het Pajottenland.”