Zemst opent nieuwe sporthal Den Turfput: “Dat niet iedereen er terechtkan heeft voor wrevel gezorgd”

De nieuwe sporthal Den Turfput ligt naast GC de Melkerij en is omgeven door een stukje natuur in de vorm van de groene Leibeekvallei. De kleedkamers die voetbalclub FC Zemst Sportief zelf wilde bouwen op sportsite Den Turfput werden geïntegreerd in het algemeen ontwerp. De gemeente heeft intussen de verhuurovereenkomst goedgekeurd.

“FC Zemst Sportief zal dus gebruik kunnen maken van de twee kleedkamers met douches, twee kleedkamers voor scheidsrechters met douches, sanitair voor mindervaliden, sanitair voor buitensporters en een bergruimte. Om de continuïteit van de werking van de club te garanderen en hun sterke lokale verankering te respecteren, werd beslist om ook het gebruik van de vernieuwde sportterreinen toe te wijzen aan de voetbalclub”, klinkt het bij burgemeester Bart Coopman.