Zemst opent nieuwe sporthal Den Turfput: “Dat niet iedereen er terechtkan heeft voor wrevel gezorgd”
De gemeente Zemst heeft vandaag de nieuwe sporthal Den Turfput officieel geopend. Ze biedt ruime mogelijkheden voor sportbeleving binnen en buiten, maar niet alle sportclubs hebben er een plekje. “Daarvoor moet je bij het vorige bestuur zijn. Maar dit heeft voor veel wrevel gezorgd,” klinkt het.
De nieuwe sporthal Den Turfput ligt naast GC de Melkerij en is omgeven door een stukje natuur in de vorm van de groene Leibeekvallei. De kleedkamers die voetbalclub FC Zemst Sportief zelf wilde bouwen op sportsite Den Turfput werden geïntegreerd in het algemeen ontwerp. De gemeente heeft intussen de verhuurovereenkomst goedgekeurd.
“FC Zemst Sportief zal dus gebruik kunnen maken van de twee kleedkamers met douches, twee kleedkamers voor scheidsrechters met douches, sanitair voor mindervaliden, sanitair voor buitensporters en een bergruimte. Om de continuïteit van de werking van de club te garanderen en hun sterke lokale verankering te respecteren, werd beslist om ook het gebruik van de vernieuwde sportterreinen toe te wijzen aan de voetbalclub”, klinkt het bij burgemeester Bart Coopman.
“De nieuwe sporthal is compacter dan de oude. Daardoor kunnen niet alle sportclubs er terecht. Het heeft voor wrevel gezorgd, maar het is wat het is."
In Den Turfput is plek voor basketbal, volleybal en dans, maar zaalvoetbal- en badmintonploegen moeten een andere plek zoeken. “Het ontwerp is van het vorige gemeentebestuur”, zegt Coopman. “De nieuwe sporthal is bovendien iets compacter ontworpen dan de oude. Daardoor kunnen niet alle sportclubs er terecht. Voor het merendeel van de sportverenigingen werd een passend alternatief gezocht, maar het heeft voor wrevel gezorgd. We erkennen dat dit voor sommige clubs niet evident is maar de nieuwbouw is wat het is.”
Nu nieuwe sporthal Den Turfput in gebruik is genomen, gaat de gemeente de oude sporthal afbreken. “Het is niet verantwoord om, nu er een nieuwe sporthal in gebruik is, een gebouw open te houden met zo’n hoge exploitatie- en energiekosten”, aldus nog Coopman.