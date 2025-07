AZ Sint-Maria getroffen door wateroverlast: medische zorg verzekerd

Het AZ Sint-Maria in Halle is getroffen door wateroverlast. Dat meldt het ziekenhuis op sociale media. De wateroverlast heeft voor een deel te maken met de voorbereidende werkzaamheden die deze week werden uitgevoerd op het dak van het ziekenhuis. De brandweer is ter plaatse en heeft de situatie intussen onder controle. Even werd het ziekenhuisnoodplan afgekondigd, maar voor de patiënten was er geen impact, in de kamers was er ook geen wateroverlast.