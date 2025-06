Don Bosco-tuin wordt klimaatrobuuste belevingstuin: "Vol inzetten op gastvrijheid

Vanmiddag trappen de zangeressen van showgroep Vocal Entertainment de feestelijke opening op gang. Ook de rest van de avond staan nog heel wat activiteiten gepland. Alles staat in het teken van de nieuwe belevingstuin.

De tuin is een initiatief van Don Bosco Zennedal Ommekaar vzw en een team van vrijwilligers onder leiding van Nancy Speeckaert. In 2022 is de transformatie van het kampeerterrein begonnen. Wat eerst een sisyfusarbeid leek, is na drie jaar intensief samenwerken alsnog een prachtige tuin geworden waar mensen en planten van elke strekking elkaar in alle rust kunnen ontmoeten.

Op de planning er staat nog heel wat op de planning vandaag: van bushcraft tot dans. Om 17.00 uur is de officiële opening met een optreden van het koor Suma Kantathy. Daarna volgt een barbecue en morgen om 10.00 uur is er een midzomerviering.