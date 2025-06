Stad Halle luistert en bundelt klachten inwoners Essenbeek

De brief die de Werkvennootschap eerder deze maand verstuurde zorgde voor heel wat ophef in de Halse deelgemeente Essenbeek. Tijdens de heraanleg van de A8 wil De Werkvennootschap een tijdelijke parallelweg aanleggen. Maar daarvoor moeten eerst de eigendommen van tientallen inwoners deels of volledig onteigend worden.

De stad Halle zegt dat ze niet op de hoogte waren van de plannen van de Werkvennootschap. Nu bundelt de stad alle klachten van inwoners uit Essenbeek die mogelijk onteigend worden. Om in de gesprekken met de Werkvennootschap de belangen van de betrokken inwoners zo goed mogelijk verdedigen.