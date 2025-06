Nieuwe riolering moet beken in Hallerbos properder maken: “Afvalwater beter afvoeren"

In verschillende straten rondom het Hallerbos is er vandaag nog niet overal een riolering of zijn de buizen niet aangesloten op een zuiveringsstation. “Daarom plannen we heel wat werken, zo komt er een nieuwe vuilwaterriolering rond de Hallerbosbeken. Omwille van het hoogteverschil zal het afvalwater worden opgepompt met drie pompstations voor het wordt afgevoerd naar een zuiveringsstation”, zegt schepen van Openbare Werken Pieter Busselot. “Na de rioleringswerken wordt de rijweg volledig hersteld en waar nog geen riolering nodig is, vernieuwen we het wegdek tijdens dezelfde werfperiode. Dit is voorzien in de Hallerbosstraat, Plattesteen en Arenbergstraat.”

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de hinder voor de buurt te beperken en kosten zo’n drie miljoen euro. Rioolbeheerder betaalt het grootste deel daarvan, maar kan wel rekenen op een miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse Milieutmaatschappij. “De start van de werken is voorzien voor dit najaar of volgend voorjaar”, besluit Busselot.