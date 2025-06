Vlaamse kermis in Essenbeek opnieuw schot in de roos: “Jaar na jaar een overrompeling”

De rommelmarkt trekt de Vlaamse kermis in Essenbeek zaterdagochtend op gang. De Essenbekenaren hebben afgeteld naar deze 16de editie, een dorpsfeest dat bijna op sterven na dood was. “Vroeger was er altijd een Vlaamse kermis, maar op een bepaald moment is dat gestopt”, zegt organisator Tom Stalpaert. “Een aantal mensen uit de plaatselijke jeugdbeweging hebben het heft dan in handen genomen en hebben zich over de organisatie ontfermd. Met succes, want jaar na jaar is het een overrompeling.”

De organisatie geeft elk jaar een ludieke twist aan de kermis, deze keer is er een shoot and run: lopen en dan schieten, liefst raak. Geen eenvoudige klus bij temperaturen van 30 graden en meer. Maar dorst zullen de bezoekers niet hebben. “500 flessen cava gaan hier makkelijk over de toog en we hebben ook nog de marinacocktail, waardoor we nog eens 120 flessen wodka verkopen. Er wordt dus wel wat geconsumeerd.”

Met onder meer optredens van Pauline Slangen en Garry Hagger barstte 's avonds het feest helemaal los. Zo'n 2.000 mensen gingen uit de bol in de straten van Essenbeek.