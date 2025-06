Werken overstromingsgebied Grote Weide in Halle starten deze zomer

In augustus of september starten de werken voor het overstromingsgebied Grote Weide in Halle. Het overstromingsgebied moet tal van straten in de Halse binnenstad beschermen tegen wateroverlast. “We willen op de plek ook een hotspot voor recreatie en natuurbeleving voor onze inwoners creëren”, zegt burgemeester van Halle Eva Demesmaeker.