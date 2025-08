Stefaan uit Opwijk trekt naar het Toscane van de Lage Landen om te trainen voor de Dodentocht

Meestal wandelt Stefaan in Opwijk om zich voor te bereiden op de Dodentocht van komend weekend, maar deze keer gaat hij voor een wandelroute van Het Toscane van de Lage Landen langs het Kasteel van Gaasbeek. Hij betwijfelt niet dat hij nog veel trainingswerk heeft, maar zegt ook dat het ‘waarschijnlijk vooral mentaal zwaar is’. De gedachte aan het goede doel geeft hem gelukkig ook veel extra kracht. "Ik was hier al eens in de buurt geweest voor een event en ik daardoor bedacht ik dat dit wel eens een fijne plek kon zijn om te wandelen, om eens verder te gaan dan de kerktoren van Opwijk," zegt hij.

Stefaan gaat de uitdaging van de Dodentocht aan voor het goede doel, het Berrefonds. Jammer genoeg kent hij de organisatie van dichtbij, nadat zijn neefje Phil overleed. "Ik heb gezien hoe ze zorgen voor een klein lichtpuntje bij de ouders," aldus Stefaan. "Het Berrefonds biedt ondersteuning tijdens het rouwproces en zorgt voor verbinding met lotgenoten."

Samen met zes anderen wandelt Stefaan de tocht voor het Berrefonds. Ze zamelden al 1.500 euro in voor de organisatie. Daarmee zou het Berrefonds alvast 30 gezinnen kunnen helpen met een zogenaamde koesterkoffer. In het totaal nemen 370 wandelaars deel aan de Dodentocht ten voordele van het Berrefonds. De organisatie blijft dan ook op zoek naar financiële giften. Wie een steentje wil bijdragen, kan dat doen op de website van het Berrefonds.