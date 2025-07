Dieven stelen uitrustbankje in Opwijk: "Emotionele waarde"

Het had even goed op het containerpark kunnen belanden, maar Mia en Jos wilden het bankje dat ze van hun overleden ouders erfden een tweede leven geven. Jos gaf de bank een likje verf, bracht de wijze woorden 'Rust even en geniet' aan en installeerde het in hun straat, waar wandelaars en fietsers even van het uitzicht kunnen genieten.

"We wilden er nog een vuilbakje bij plaatsen en een bloemetje. Maar kijk: het bankje is helaas gestolen", zegt Mia. "De eerste nacht werd het door onbekenden omgekanteld. Die zullen allicht eerst niet gezien hebben dat we het bankje aan een ketting rond de elektriciteitspaal hadden vastgemaakt, net tegen diefstal.” In de nacht van maandag op dinsdag was het dan toch zover. “Ze hebben de ketting en het bankje gewoon meegenomen”, vertelt Mia.