Natuurpunt Lennik zoekt verrekijkers voor uitbouw activiteiten

"We willen een educatieve koffer samenstellen, die we dan kunnen uitlenen aan scholen en verenigingen en gebruiken tijdens eigen activiteiten. Daarom zijn we onder meer op zoek naar verrekijkers. Goede verrekijkers zijn duur en niet alle scholen hebben de mogelijkheid er aan te schaffen om een klas naar vogels of andere dieren te laten kijken. We zoeken zowel compacte verrekijkers voor kinderen als verrekijkers voor volwassenen”, zegt communicatieverantwoordelijke Freddy Kempeneer.

Wie een verrekijker bezit en die niet meer gebruikt, kan die schenken aan Natuurpunt Lennik. Ook ander didactisch materiaal, dat kan ingezet worden bij natuureducatie, is welkom. Ook iedereen die graag wil meehelpen aan de uitbouw van jeugdwerking bij Natuurpunt Lennik is welkom. Je kan contact opnemen via het e-mailadres [email protected].