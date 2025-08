Sportvliegtuigje maakt noodlanding in Beersel: "Geen gewonden, geen schade"

Rond 11.10 uur moest een klein vliegtuig een noodlanding maken op een veld aan de Halderbosstraat in Beersel. Een team van politiezone Zennevallei was snel ter plaatse.

"De piloot moest een noodlanding maken omdat hij motorproblemen had", zegt commissaris Alex Geboers. De man zette zijn vliegtuig aan de grond en kwam er met de schrik vanaf. "De piloot is niet gewond en er is geen schade aan de gewassen", klinkt het bij de politie.

Het is nog onbekend welk traject de piloot aanhield. "De collega's van de luchtvaartpolitie moeten nog ter plaatse komen", zegt commissaris Geboers. "Voorlopig staat het vliegtuig nog op de weide. Waarschijnlijk moet die getakeld worden."