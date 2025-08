Kasteel van Beersel aanzienlijk netter dankzij duivenanticonceptie

De duiven in het veertiende-eeuwse kasteel zijn een oud zeer. De uitwerpselen zorgden voor een immense stank op de kasteelzolder, die voor bezoekers toegankelijk is. Heel wat bestrijdingsmiddelen zijn geprobeerd, maar niets hielp.

Dankzij anticonceptie voor de duiven is de populatie in het kasteel met de helft verminderd. Een machine verspreidt iedere ochtend maïskorrels met anticonceptiestof. Schepen van Dierenwelzijn Elsie Degreef is verheugd over de resultaten. In plaats van drie zeer grondige reinigingen, komen de gemeentelijke diensten slechts twee keer langs om de zolder te poetsen, laat Degreef weten.

De gemeente zet het project voort.