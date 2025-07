Dansschool Giants uit Beersel pakt prijzen op Global Dance Open in Engeland: “Trots op onze prestatie”

Om deel te mogen nemen aan de finale van de Global Dance Open namen de Giants in februari deel aan de Belgische voorronde. Dat was een schot in de roos. Acht groepsdansen en verschillende solisten raakten geselecteerd. Uiteindelijk zakten de Giants met 2 groepsdansen, 7 solisten en 5 duo/trio's af naar Engeland.

De wedstrijd duurde 4 dagen. Europees kampioene Ella-Rose Onkelinx sleepte het goud in de wacht met haar hiphop solo. De groepsdans Schindler's List, een beklijvende choreo van Leentje Blykers over de Jodenvervolging ging naar huis met zilver. Ook Dries Wauters pakte zilver en dat in de discipline solo hiphop.

Trots

'Wij zijn de zomer begonnen met 2 dansstages en hebben hier intens gerepeteerd. We konden rekenen op zeer getalenteerde dansers, enthousiaste ouders die de reis wilden maken en gemotiveerde coaches. Dit was een onvergetelijk avontuur met dansers uit Polen, Ierland, de Arabische Emiraten, Frankrijk en nog zoveel meer landen. Het was een grote eer om hier te mogen staan en een enorme prestatie om met mooie prijzen naar huis te kunnen”, aldus Leentje Blykers, het artistiek hoofd van de Giants Dansschool.