Vandaag barst het feest los in Bogaarden. Voor de 46ste keer kan je op de Dorpsfeesten Bogaarden mosselen eten, pintjes drinken en dansen. Ring was er vaak en graag bij. Met oudegedienden Jan Vandensteen en Albert Claes trekken samen met de huidige voorzitter Joachim Agneessens naar een van de QR-codes langs de Il partito come filo condittore-wandeling, om er in het Ringarchief te duiken.

De beelden uit 1997 doen de mannen iets. "We hadden nog zwart haar en een mooie, volle baard", zegt de vroegere penningmeester van de Dorpsfeesten Albert Claes. "Als je al die mensen terugziet, dat is geweldig." De nieuwe voorzitter Joachim Agneessens is vooral trots. "Je ziet dat er eigenlijk nog weinig veranderd is. We zijn nog altijd een fijne groep vrienden die een leuk weekend organiseren", zegt de voorzitter.