Samen met jou vieren we op Zomerstart het begin van de zomer met een Toscaans tintje

Zondag is het plein voor het Kasteel van Gaasbeek in Lennik van 10 tot 18 uur de plaats van afspraak. Dan staat daar vanalles te gebeuren en is ons beloofd dat de zon van de partij zal zijn. "Het Kasteel is een unieke omgeving die meteen een zuiders vakantiegevoel oproept. Doe daar een streepje zon bij en we brengen Toscane naar het Pajottenland," zegt Nany Verhulst, evenementmedewerker van het Kasteel van Gaasbeek.

Op het kasteelplein kan je Pajotse volksspelen ontdekken, een workshop bi-fiets proberen, de boerenmarkt van Gaasbeek zal er opgesteld zijn en de leerlingen van de academie Peter Benoit uit Lennik zorgen voor muziek en dans. Ook de band TrioSolear zal zich in een Italiaanse sfeer wentelen. En omdat vakantie voor velen gepaard gaat met lekker eten, kan je er ook heerlijk lunchen.

"We zorgen voor een lunch met een Italiaans tintje," licht Werner Boyens van Brasserie Graaf. toe. "De primo, seconi piatti, de desserten, de contorni, we prenteren alles op een Italiaanse manier, maar wel met een accent uit onze streek." Werner en zijn team zullen de lunch bereiden met streekproducten, zoals aardbeien uit Vlezenbeek, plattekaas uit onze regio en lokaal brood. De inschrijvingen voor de lunch zijn afgesloten, maar er is nog lekkers. Het Kasteel van Gaasbeek biedt die kans ook aan de lokale partners Zonnelied, Havinet en Bruut. Zij verkopen er hun lokale heerlijkheden in een foodtruck.