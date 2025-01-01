RSCA Futsal strijdend ten onder tegen Europese grootmacht Palma: "Een goede waardemeter"

RSCA Futsal oefende gisterenavond in Spanje tegen drievoudig Champions League-winnaar AE Palma Futsal. RSCA Futsal verloor met 8-1.

Fabelachtige knal

Hoewel de eerste kans voor paars-wit was, kwam Anderlecht al snel op achterstand. Charuto kon de 1-0 aan de tweede paal binnentikken. Na de openingstreffer hield Anderlecht het spelbeeld in evenwicht. Aan de overzijde teerde Palma op de individuele klasse van Rivillos, die tot twee keer toe naast knalde. Halfweg de eerste helft pakte doelman Deivao uit met een fabelachtige knal in de bovenhoek, het scorebord was opnieuw in evenwicht.

RSCA probeerde door te duwen, maar Grello trof de paal. Binnen de minuut keek Anderlecht echter tegen een aartsmoeilijke opdracht aan. Lucao zorgde voor 2-1, meteen daarna duwde Charuto de bal door de benen van doelman Deivao (3-1). Tarakanovs mocht twee keer alleen op doel afstormen, maar kon niet milderen. Palma ging rusten met een 3-1-voorsprong.

Gestreden voor wat het waard was

De thuisploeg startte de tweede helft in overdrive. Rivillos diepte al snel uit tot 4-1, Charuto vervolledigde een minuut later zijn hattrick, 5-1. Deivao behoedde RSCA met fraaie reflexen meerdere keren voor een nog grotere achterstand. Tegen een knal van Alisson had hij echter geen verhaal, 6-1. Anderlecht probeerde de kloof wel te dichten. Rakic knalde op doelman Luan Muller en ook Panes kon niet afwerken.

Het verdict werd enkel maar zwaarder voor de bezoekers. Alisson verwerkte een vrije trap onbewust in doel en zorgde binnen de minuut nog voor de 8-1. In de slotfase haalden de Spanjaarden de voet wat van de gaspedaal. RSCA Futsal heeft gestreden voor wat het waard was, maar moest finaal duidelijk zijn meerdere erkennen in de drievoudige winnaar van de Champions League.

Veertig minuten strijd

Ondanks de nederlaag was het een fijn weerzien voor Cainan. "Ik ken bij Palma nog veel mensen en het is altijd fijn om hier terug te keren. Op het veld maakt die vriendschap echter plaats voor veertig minuten strijd", zegt de Italiaan. "Aanvankelijk konden we onze voet naast die van Palma zetten en lieten we hen niet in hun gebruikelijke spel komen. Na de rust toonde Palma waarom ze een topclub zijn. Het was alvast een goede waardemeter om te kijken waar we staan in onze voorbereiding.”

