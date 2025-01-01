Ikebana in Plantentuin Meise

Ikebana in Plantentuin Meise: "Japans bloemschikken staat voor de schoonheid van eenvoud"

In Plantentuin Meise kan je nog tot en met zondag de kunst van het Japanse bloemschikken ontdekken. Deelnemen aan de workshops kan niet meer, alles is volzet. Maar de tentoonstelling ontdekken, is zeker een aanrader.

Dit weekend kan je in de Groene Ark van Plantentuin Meise een Ikebana-tentoonstelling ontdekken. Ikebana is een unieke Japanse vorm van bloemschikken met eigen regels en technieken en zit diepgeworteld in de Oosterse cultuur. "Het gaat over de schoonheid van eenvoud," legt Gerda Pluys van de Oharaschool uit. "We gebruiken maar weinig bloemen en verwerken die volgens verschillende stijlafspraken. Wij bekijken planten en bloemen altijd op hun mooist en hopen dit mee te geven aan de deelnemers van onze workshop."

Gerda is bijzonder enthousiast dat ze haar workshop Japans bloemschikken in Plantentuin Meise mag geven. "De mensen zijn hier dag in dag uit bezig met planten. Wij hebben de natuur op onze eigen manier leren interpreteren en vinden dit een fantastische match."

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.

