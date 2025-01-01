Vier drones staan brandweerzone Vlaams-Brabant West bij

In het kader van een proefproject heeft het bedrijf Citymesh drones geïnstalleerd in Affligem, Asse, Pajottegem en Ninove. Wanneer een oproep bij de brandweer binnenloopt, verwittigt de centrale meteen het bedrijf. Op verschillende plaatsen in het land zitten piloten die vanop afstand de drones sneller dan de brandweer naar een probleemlocatie vliegen. Zo kan de brandweer beter inschatten welke middelen nodig zijn voor een bepaalde interventie.

Wouter Jeanfils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West, is in zijn nopjes met het project. Aan Het Nieuwsblad laat Jeanfils weten dat drones de belangrijkste technische vernieuwing in brandbestrijding zijn. Daarom heeft de zone zelf al vier drones aangeschaft en een aantal piloten opgeleid. Het komende half jaar zal de brandweer nog eens zes piloten opleiden.