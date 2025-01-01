Vier drones staan brandweerzone Vlaams-Brabant West bij
Brandweerzone Vlaams-Brabant West doet mee aan een gratis proefproject. Op verschillende locaties in de zone zijn drones geïnstalleerd. De drones zijn sneller dan de brandweer en laten toe om een nauwkeurige inschatting van een probleemsituatie te maken.
In het kader van een proefproject heeft het bedrijf Citymesh drones geïnstalleerd in Affligem, Asse, Pajottegem en Ninove. Wanneer een oproep bij de brandweer binnenloopt, verwittigt de centrale meteen het bedrijf. Op verschillende plaatsen in het land zitten piloten die vanop afstand de drones sneller dan de brandweer naar een probleemlocatie vliegen. Zo kan de brandweer beter inschatten welke middelen nodig zijn voor een bepaalde interventie.
Wouter Jeanfils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West, is in zijn nopjes met het project. Aan Het Nieuwsblad laat Jeanfils weten dat drones de belangrijkste technische vernieuwing in brandbestrijding zijn. Daarom heeft de zone zelf al vier drones aangeschaft en een aantal piloten opgeleid. Het komende half jaar zal de brandweer nog eens zes piloten opleiden.
Dankzij de drones zijn de brandweerlui een stap sneller. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker te bepalen waar een brandhaard zich precies bevindt; bijvoorbeeld, wanneer een oproep over een penetrante brandgeur in een straat binnenloopt , maar de oorzaak van de geur niet met het blote oog is vast te stellen.
Op termijn moeten drones brandweer en politie over het ganse land bijstaan.