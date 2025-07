Vlaanderen geeft groen licht voor waterzuivering in Bellingen: “Zege van gezond boerenverstand”

Eerder dit jaar schoof de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de waterzuiveringsinstallatie ter hoogte van het het orthopedagogisch centrum Ter Loo aan de kant. Het was een buurtcomité dat een klacht indiende tegen de installatie. Aquafin diende intussen een gewijzigde aanvraag in. Brouns acht de wijzigingen voldoende gemotiveerd en verleent een vergunning. “De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt”, staat te lezen in de beslissing van de minister. “Het beroep van de omwonenden wordt gedeeltelijk gegrond verklaard en het beroep van de aanvrager wordt gegrond verklaard.”

Brouns houdt wel degelijk rekening met het protest van de bewoners. Hij verleent daarom een vergunning onder enkele voorwaarden. “Eén van de voorwaarden is dat er al na zes maanden werking een evaluatie van alle geur-, geluids- en milieueffecten moet komen”, zegt Sander Geerts, fractieleider van oppositiepartij LVB. “Dit is een overwinning van gezond boerenverstand. Na jarenlange vertraging is er eindelijk zicht op waterzuivering in Bellingen. Zowat alles ligt klaar om te starten met de werken. Er is geen reden voor oponthoud.”

De bouw van de waterzuiveringsinstallatie in de Kareelstraat is één van de vele twistappels tussen de meerderheid en oppositie in Pepingen. “Wij willen correcte procedures volgen en een zorgvuldig onderbouwde beslissing nemen. We zijn en blijven voorstander van een verhoging van de waterzuiveringsgraad, zowel in het verleden, nu als in de toekomst. Maar we zullen geen onzorgvuldig dossier goedkeuren”, zei schepen Kristof De Cuyper daarover eerder dit jaar. “De uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wijst op meerdere fundamentele tekortkomingen in het oorspronkelijke dossier, die zorgvuldige heroverweging vereisen.”

De waterzuiveringsinstallatie is meer dan welkom, want in Pepingen wordt amper 17% van het afvalwater vandaag gezuiverd. Het is daarmee één van de slechtste leerlingen van de klas. Sinds eind vorig jaar draait er in Heikruis al een eerste waterzuiveringsinstallatie, die de zuiveringsgraad van de gemeente gevoelig opkrikt.