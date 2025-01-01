Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport op schema: “40 voetbalvelden aan asfalt vervangen”

Op 12 juli begon op Brussels Airport de renovatie van de zuidelijke parallelbaan. Sindsdien kan er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Er wordt 290.000 vierkante meter asfalt vervangen, vergelijkbaar met zo’n 40 voetbalvelden. “Daarnaast wordt nieuwe baanverlichting geïnstalleerd en verbeteren we het rioleringssysteem voor een betere afwatering. Door deze werken tijdens de zomer uit te voeren, kunnen we in minder dan twee maanden afgerond worden”, zegt Jeffrey Franssens van Brussels Airport.

De laatste renovatiewerken van deze omvang dateren van 2015. “Als de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden vertragingen oplopen, kan ‘s nachts of op zondag worden doorgewerkt om te voorkomen dat de werken langer zouden duren”, zegt Franssens. “We zitten met een strakke deadline. Daarom worden de werken ook in de zomer uitgevoerd. Door de gunstige weersomstandigheden houden we de duur van de werken zo kort mogelijk.”

Vijf jaar geleden vonden gelijkaardige werken aan de noordelijke en belangrijkste start- en landingsbaan plaats, vorige zomer werd de dwarsbaan onder handen genomen. Begin deze maand was ook die een tijdlang afgesloten, met extra geluidshinder boven het Pajottenland en Brussel tot gevolg. Die hinder moet nu van de baan zijn, laat ombudsman Philippe Touwaide weten. “We houden de hinder zo beperkt mogelijk, maar dit zijn noodzakelijke werken om de veiligheid en efficiëntie van het vliegverkeer te blijven garanderen”, aldus Franssens.