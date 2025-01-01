Lichtgewonde bij spectaculair verkeersongeval in Leerbeek

Het ongeval vond plaats op het kruispunt Hogenberg, waar de Ninoofsesteenweg en Edingsesteenweg elkaar kruisen. “Het gaat om een aanrijding tussen twee personenvoertuigen waarbij één wagen op zijn flank belandde”, meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Eén persoon werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. In overleg met de lokale politie werd het kruispunt tijdens de interventie tijdelijk afgesloten voor het verkeer.”