Pajottenland verrast door onweer: "Een vrij lokaal fenomeen"

We legden ons oor te luisteren bij weerman Ruben Peelman. "Het was in zekere mate wel onverwachts", zegt Peelman. "Van de 9 weermodellen die ik bekijk, was er toch eentje die sinds gisterenavond of sinds zondagavond beter gezegd een kans gaf op onweer."

"De oosten wind die botst met een wind die meer richting west neigt, dus en het is dan vooral op deze lijn dat dan die supercel zich heeft gevormd", zegt Peelman. "Die dan van het noorden van Brussel is getrokken en richting Dendermonde is gegaan en ook daar voor serieus wat hagel heeft gezorgd."

"Het was wel een vrij lokaal fenomeen zou je kunnen zeggen, maar eens dat het donker werd, zag je het bijna overal flitsen, dus dan heb je meteen de indruk dat het op veel plaatsen aan het onweren is natuurlijk", zegt Peelman. Vooral het Pajottenland kreeg de volle laag.