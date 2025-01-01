A12 morgen dicht voor plaatsing fietsbrug over rotonde Dikke Linde: “Deel van nieuwe stadsboulevard”

Morgen wordt het einde van de A12 in Brussel de hele dag afgesloten voor de plaatsing van een fiets- en voetgangersbrug aan de rotonde Dikke Linde. De werken maken deel uit van de herinrichting van de A12 tot stadsboulevard. “Van zodra de brug geplaatst is, beginnen we met de bouw van de hellingen aan beide zijden”, zegt Steven Fierens van Brussel Mobiliteit.

Het einde van de A12 in Brussel wordt omgevormd tot stadsboulevard en daar hoort ook een grote voetgangers- en fietsersbrug bij aan de rotonde Dikke Linde. De brug moet een belangrijke schakel worden voor de inrichting van een snelle en veilige fietsroute en verbindt het Chinees Paviljoen met het Ossegempark. “De brug wordt ter plaatse gemonteerd, en zal worden opgetild en gedraaid om op de landhoofden te worden geplaatst”, zegt Steven Fierens van Brussel Mobiliteit. “Voor de hijsfase zijn drie mobiele kranen nodig, waarvan één met een hefvermogen van 700 ton, de grootste mobiele kraan die in België beschikbaar is.”

Voor de grote hijswerken wordt de A12 vanaf morgenochtend 10 uur afgesloten, woensdag om 6 uur moet de baan weer opengaan voor het verkeer. “Van zodra de brug geplaatst is, beginnen we met de bouw van de hellingen aan beide zijden”, zegt Steven Fierens van Brussel Mobiliteit. “Het doel is om alle werken tegen eind dit jaar af te ronden. De werken aan de Vuurkruisenlaan zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar worden afgerond tegelijkertijd beginnen we met de omvorming van de oude rijbaan van de R21 tot een voetgangers- en fietspad.”

