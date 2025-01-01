Volleybalster Britt Rampelberg maakt overstap naar Amerikaanse topclub Atlanta Vibe
© Atlanta Vibe

Volleybalster Britt Rampelberg maakt overstap naar Amerikaanse topclub Atlanta Vibe

Yellow Tiger Britt Rampelberg gaat volgend seizoen in de Verenigde Staten spelen. De 25-jarige Lennikse libero zette eerder haar krabbel onder een verlengd verblijf bij Paix d’Aix Venelles, maar de Franse club legde begin juli de boeken neer.

Rampelberg vindt nu onderdak bij Atlanta Vibe, een topploeg in de Amerikaanse volleybalcompetitie. Maar da's voor later, want volgende week speelt Rampelberg met de Yellow Tigers de eerste groepswedstrijd op het WK volleybal in Thailand.

