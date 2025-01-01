Volleybalster Britt Rampelberg maakt overstap naar Amerikaanse topclub Atlanta Vibe

Nog tot donderdag aanschuiven op E40 in Ternat en Affligem door aanleg geluidsarm asfalt in Aalst
zon 10 aug
Yellow Tiger Britt Rampelberg gaat volgend seizoen in de Verenigde Staten spelen. De 25-jarige Lennikse libero zette eerder haar krabbel onder een verlengd verblijf bij Paix d’Aix Venelles, maar de Franse club legde begin juli de boeken neer.
Rampelberg vindt nu onderdak bij Atlanta Vibe, een topploeg in de Amerikaanse volleybalcompetitie. Maar da's voor later, want volgende week speelt Rampelberg met de Yellow Tigers de eerste groepswedstrijd op het WK volleybal in Thailand.