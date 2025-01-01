Yellow Tigers, met speelsters uit Lennik en Wolvertem, gekwalificeerd voor EK

Bondscoach Kris Vansnick uit Gooik heeft zich met de Yellow Tigers geplaatst voor het EK van volgend jaar. De nationale vrouwenvolleybalploeg, met Britt Rampelberg uit Lennik en Anna Koulberg uit Wolvertem in de selectie, won overtuigend de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije met 3-0. Maar veel tijd om te genieten is er niet, want de Yellow Tigers zijn in volle voorbereiding voor het WK. Dat vindt eind deze maand plaats in Thailand.

