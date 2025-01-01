Tafeltennisclub Dilbeek organiseert op één na grootste tornooi van het land: "Ambitie om verder te groeien"

Tafeltennis. Afgelopen weekend organiseerde Tafeltennisclub Dilbeek in sporthal Ten Gaerde voor de zesde keer het B-criterium. Dat is een groot tornooi dat, met meer dan 400 inschrijvingen, is uitgegroeid tot het op één na grootste tornooi van België. Het tornooi onderstreept de ambitie van TTC Dilbeek om uit te groeien tot een referentieclub.

Het ging er stevig aan toe afgelopen weekend in sporthal Ten Gaerde in Groot-Bijgaarden. Het tornooi van TTC Dilbeek heeft de laatste jaren aan prestige gewonnen. Onder de deelnemers ook een 10-tal spelers uit de top-100 van België én enkele tafeltennissers uit het buitenland. "Met het tornooi kunnen we onze eigen spelers een kwalitatief hoogstaand tornooi aanbieden in de buurt", zegt voorzitter van TTC Dilbeek Julien Meurant. "Maar het tornooi zet Dilbeek op tafeltennisvlak op de kaart in België. Tegelijkertijd tonen we aan de gemeente dat meer zijn dan een klein clubje en de ambitie hebben om groter te worden."

TTC Dilbeek wil dus wel groeien, maar botst op de grenzen van de sporthal Ten Gaerde. "Momenteel kunnen we hier maar zeven tafels staan, terwijl we intussen toch meer dan 100 leden tellen. Op vlak van infrastructuur moet de club evolueren zodat je je leden meer trainingsmomenten kan aanbieden", zegt Meurant. De gemeente Dilbeek is op de hoogte van het nijpende capaciteitstekort. "Er moet een nieuwe sporthal gebouwd worden en die komt er zeker, maar dat vraagt tijd. Daarna is het ook de bedoeling om de sportclubs goed te oriënteren en iedereen zo goed mogelijk in noden te voorzien", besluit schepen van Sport Alexis Rons.

Voorzitter van TTC Dilbeek Julien Meurant heeft sinds kort ook een nieuwe rol binnen de Vlaamse tafeltenniswereld. Hij zal samen met de Duitse Chantal Mantz deeltijds Technisch Directeur Topsport Pieter Geerts ondersteunen op beleidsniveau bij de Vlaamse Tafeltennisliga. "Met de rol wil ik mee bijdragen aan de verdere ontwikkeling en groei van onze sport", besluit Meurant.

