LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

Zwembad en politiekantoor

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil een stuk van één hectare van het terrein aanschaffen. De plannen met dat stuk zijn duidelijk. "Enerzijds de verplaatsing van ons politiekantoor van Politiezone Zennevallei. We zitten nu op het einde van de gemeente in toch wel aftandse gebouwen. We gaan hier nieuw bouwen. Dit is meer het demografische middelpunt, niet alleen van onze gemeente maar ook van de zone", zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. "En we gaan ook een nieuw zwembad zetten. Geen zwemparadijs, maar een instructiebad, ter vervanging van het zwembad dat vandaag op het Wildersportcomplex zit."

Schepen van Omgeving Jeroen Tiebout kondigt bovendien een grondige ontharding van de site aan. "88 procent van deze site is verhard en we gaan naar 42 procent", zegt Tiebout. "We zetten een nieuw perk, we maken een doorwaadbaar gebied en we gaan ervoor zorgen dat het waterdoorlatend is. In plaats van een grijze vlakte wordt het een groenblauw gebied", aldus Tiebout.

Heropening begin volgend jaar

Dirk Deroose, CEO en mede-eigenaar van LCV Real Estate, is tevreden. "We zijn zes maanden bezig geweest aan een heel intens traject met de gemeente", zegt Deroose. "We doen hier een heel nieuwe herontwikkeling waar hoogwaardige tewerkstelling, retail en KMO's samengaan met publieke functies. Werken, winkelen en kantoren gaan samen."

De site krijgt een grondige make-over. "De huidige gebouwen zullen verdwijnen. De bestaande gebouwen hergebruiken was geen optie omdat we niet vrijelijk konden denken over de nieuwe situatie. We zouden continu compromissen moeten maken", zegt Deroose.

In afwachting van de nieuwe gebouwen heropent de site begin volgend jaar. "We willen de gebouwen niet laten verloederen. Op verschillende sites vechten we tegen vandalisme", zegt Deroose. "Hubo en Jumbo zullen de heropening voor hun rekening nemen." De doe-het-zelfzaak en de supermarktketen zullen ook in de nieuwe gebouwen een onderkomen vinden. "Hopelijk kunnen we binnen zeven à acht jaar het nieuwe park inhuldigen", zegt Deroose.

In totaal investeert LCV Real Estate zo'n 600 miljoen euro in de zes Makro- en Metrosites die het overkocht.