Evenepoel krijgt Ilan Van Wilder als bodyguard mee naar WK in Rwanda
Bondscoach Serge Pauwels heeft de Belgische selectie voor het WK wielrennen in Rwanda bekendgemaakt. Remco Evenepoel wordt uitgespeeld als speerpunt en krijgt met Ilan Van Wilder een luxehelper van Soudal-Quick Step mee. Voor de Opwijkenaar is het zijn debuut op een groot kampioenschap bij de profs.
De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg vinden plaats van 21 tot en met 28 september in Kigali. Remco Evenepoel maakt er jacht op een tweede wereldtitel in de wegrit en een derde wereldtitel in het tijdrijden. De nationale selectie is dan ook rond hem gebouwd, met Ilan Van Wilder als luxehelper. In de jeugdreeksen waren beide renners elkaars grootste concurrent, de voorbije jaren groeide Van Wilder uit tot de meesterknecht van Evenepoel bij Soudal-Quick Step. Hij zal de ‘Kannibaal van Schepdaal’ moeten bijstaan tijdens het vele klimwerk in Rwanda.
De rest van de selectie bestaat uit Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Florian Vermeersch, Xandro Meurisse, Quinten Hermans en Cian Uijtdebroeks. Evenepoel en Van Wilder zullen zowel de weg- als tijdrit afwerken in Kigali. Van Wilder is ook reserve bij de mixed team relay, Gooikenaar Aldo Taillieu is reserve bij de heren U23.