Evenepoel krijgt Ilan Van Wilder als bodyguard mee naar WK in Rwanda

De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg vinden plaats van 21 tot en met 28 september in Kigali. Remco Evenepoel maakt er jacht op een tweede wereldtitel in de wegrit en een derde wereldtitel in het tijdrijden. De nationale selectie is dan ook rond hem gebouwd, met Ilan Van Wilder als luxehelper. In de jeugdreeksen waren beide renners elkaars grootste concurrent, de voorbije jaren groeide Van Wilder uit tot de meesterknecht van Evenepoel bij Soudal-Quick Step. Hij zal de ‘Kannibaal van Schepdaal’ moeten bijstaan tijdens het vele klimwerk in Rwanda.

De rest van de selectie bestaat uit Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Florian Vermeersch, Xandro Meurisse, Quinten Hermans en Cian Uijtdebroeks. Evenepoel en Van Wilder zullen zowel de weg- als tijdrit afwerken in Kigali. Van Wilder is ook reserve bij de mixed team relay, Gooikenaar Aldo Taillieu is reserve bij de heren U23.