Remco Evenepoel

Evenepoel krijgt Ilan Van Wilder als bodyguard mee naar WK in Rwanda

Bondscoach Serge Pauwels heeft de Belgische selectie voor het WK wielrennen in Rwanda bekendgemaakt. Remco Evenepoel wordt uitgespeeld als speerpunt en krijgt met Ilan Van Wilder een luxehelper van Soudal-Quick Step mee. Voor de Opwijkenaar is het zijn debuut op een groot kampioenschap bij de profs.

De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg vinden plaats van 21 tot en met 28 september in Kigali. Remco Evenepoel maakt er jacht op een tweede wereldtitel in de wegrit en een derde wereldtitel in het tijdrijden. De nationale selectie is dan ook rond hem gebouwd, met Ilan Van Wilder als luxehelper. In de jeugdreeksen waren beide renners elkaars grootste concurrent, de voorbije jaren groeide Van Wilder uit tot de meesterknecht van Evenepoel bij Soudal-Quick Step. Hij zal de ‘Kannibaal van Schepdaal’ moeten bijstaan tijdens het vele klimwerk in Rwanda.

De rest van de selectie bestaat uit Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Florian Vermeersch, Xandro Meurisse, Quinten Hermans en Cian Uijtdebroeks. Evenepoel en Van Wilder zullen zowel de weg- als tijdrit afwerken in Kigali. Van Wilder is ook reserve bij de mixed team relay, Gooikenaar Aldo Taillieu is reserve bij de heren U23.

Meest bekeken

Joeri Van den Driessche
Onderwijs

Basisschool De Regenboog in Herfelingen begint nieuwe schooljaar met nieuwe directeur

maa 1 sep
Het nieuwe schoolgebouw van Ak'cent in Akrenbos in Bever
Onderwijs
Sport
Samenleving

160 leerlingen Ak'Cent in Bever nemen intrek in gloednieuwe gebouwen

maa 1 sep
AZ Sint-Maria Halle
Justitie

AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

zat 30 aug
Mobiliteit

Grimbergen en Meise weren sluipverkeer in Roostbaan en Rooststraat: “Wel enkel als verkeersdruk hoog is”

Cultuur
Economie

Brouwerij Boon viert 50ste verjaardag met vernieuwd bezoekersparcours: "Biercultuur nog meer promoten"

Meer nieuws uit de regio

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen
Samenleving

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen: “We zien de piloten in hun cockpit zitten!”

Politiek

Willy Segers geeft burgemeesterssjerp van Dilbeek door: "Het is tijd voor de volgende generatie"

don 28 aug
Mobiliteit

Deel van Ninoofsesteenweg in Dilbeek wordt zone 50: "Voetgangers en fietsers beter beschermen"

din 19 aug
Alle hens aan dek in Regina Caeli Lagere School in Dilbeek
Onderwijs

Alle hens aan dek in Regina Caeli Lagere School in Dilbeek: “Vandaag is klusjesdag!”

woe 27 aug
Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe: “Veiliger en ruimer”

din 26 aug