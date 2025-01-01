53 verhalen over markante Vlamingen en een heleboel weetjes en raadsels in nieuwe Roetskalender

De Roetskalender zag het levenslicht in 2005 en was het geesteskind van Dilbekenaar Herman Brijsinck, ook de drijvende kracht achter de Gordel en de bedenker van de slogan 'Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn'. Brijsinck overleed in 2023. Zijn werk wordt nu voortgezet door een groep vrijwilligers.

De Roetskalender 2026 telt 53 verhalen en honderden weetjes, raadsels en historische puzzels voor jong en oud. Twee markante figuren uit onze regio komen ook aan bod: Thomas van Cantimpré uit Bellingen, die in de 13de eeuw een soort van middeleeuwse Wikipedia bedacht, een encyclopedie met de natuurkundige kennis van zijn tijd.