Roetskalender 2026

53 verhalen over markante Vlamingen en een heleboel weetjes en raadsels in nieuwe Roetskalender

De Roetskalender 2026 is uit. Opnieuw verzamelt de kalender verrassende, toegankelijke verhalen over bekende of minder bekende markante Vlamingen. Het vrijwilligersteam achter vzw De Roets is gebeten om zo interesse te wekken voor markante figuren uit de Lage Landen. "Het is een bescheiden jaarlijkse Canon van Vlaanderen," klinkt het bij De Roets.

De Roetskalender zag het levenslicht in 2005 en was het geesteskind van Dilbekenaar Herman Brijsinck, ook de drijvende kracht achter de Gordel en de bedenker van de slogan 'Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn'. Brijsinck overleed in 2023. Zijn werk wordt nu voortgezet door een groep vrijwilligers.

De Roetskalender 2026 telt 53 verhalen en honderden weetjes, raadsels en historische puzzels voor jong en oud. Twee markante figuren uit onze regio komen ook aan bod: Thomas van Cantimpré uit Bellingen, die in de 13de eeuw een soort van middeleeuwse Wikipedia bedacht, een encyclopedie met de natuurkundige kennis van zijn tijd.

Fons Straetmans

In de week van 28 december maak je kennis met Fons Straetmans uit Pamel, beter bekend als 'Fong de coiffeur'. Hij was in het Pajottenland een bekend figuur. Als getalenteerd wielrenner moest Straetmans in 1960 zijn fiets aan de haak hangen na een zware vol. Hij werd vervolgens kapper. Toch bleef hij ook kunstjes op zijn fiets doen. Hij verscheen in verschillende tv-programma's en was een fenomeen. Straetmans overleed in 2023.

De Roetskalender 2026 kan je kopen bij de vrijwilligers van De Roets via www.roetsinfo.eu.

