Tweede Trappenloop in Lotto Park voor Stop Parkinson lokt zo'n 100 lopers

Voor de tweede keer organiseerde Ivo de Bisschop uit Dilbeek de Trappenloop tegen Parkinson. In het Lotto Park, de thuishaven van RSC Anderlecht, liepen zo'n 100 lopers voor vzw Stop Parkinson.

Dilbekenaar Ivo de Bisschop begon met Stop Parkinson nadat hij zelf de diagnose kreeg. Met de vzw zamelde de Bisschop al enkele miljoenen euro in. "Met voldoende fondsen kan er, volgens wetenschappers, binnen vijf tot tien jaar een behandeling zijn", zegt de Bisschop.

Vorig jaar was de Trappenloop tegen Parkinson zo'n succes dat Ivo dit jaar een tweede editie organiseerde. Het recept bleef hetzelfde: de deelnemers laten zich sponsoren om de trappen van het iconische stadion van Anderlecht op en af te lopen. In totaal liepen een honderdtal lopers en wandelaars door het stadion.

Ook de Dilbeekse Atletiekclub liep net als vorig jaar mee. Enkele clubleden lijden aan de ziekte en met hun deelname hoopten de Dilbeekse atleten hun zieke clubgenoten een hart onder de riem te steken. "Het is belangrijk dat we meedoen om de ziekte onder de aandacht te brengen", klinkt het bij de atleten.

