Snoezelboerderij in Dilbeek gooit deuren open: “Grote nood aan rust”

In Dilbeek ligt de snoezelboerderij van vzw Klim, een voorziening waar mensen met een meervoudige beperking permanent verblijven. De Christelijke Mutualiteiten maken de boerderij nu ook toegankelijk voor scholen, buurtbewoners en andere bezoekers. “We zien dat er een grote nood aan is”, zegt stafmedewerker Mieke Dobbelaere.

De snoezelboerderij is een plek in de natuur waar buurtbewoners, kinderen met een zorgnood en scholen terecht kunnen om te ontprikkelen. Er zijn paarden, schapen, geiten, alpaca's, kippen en katten, en je kan er ook in de tuin werken. Zo kan iedereen er genieten van de natuur. “We merken dat heel wat mensen nood hebben aan rustplekken en verbondenheid”, zegt stafmedewerker Mieke Dobbelaere. “We gaan hier een heel grote moestuin maken samen met de buurt en de bewoners, inclusieve moestuinbakken. Laag, hoog, waar een rolstoel onder kan. Er komt een voedselbos waar je kan rondwandelen en een zintuigenpad.”

Tegen 2026 wil de boerderij via sociaal ondernemerschap financieel zelfvoorzienend worden. “Personen met een handicap kunnen naar buiten gaan, maar het is heel moeilijk om mensen hier binnen te krijgen en dat willen we stimuleren”, zegt Els Rossingol, directeur van CM Vlaams-Brabant en Brussel. “We merken toch dat er in de maatschappij vaak nog een soort van angst is en onwetendheid over hoe ze met mensen met een beperking moeten omgaan, terwijl die ook heel erg nood hebben aan sociaal contact.”

Meest bekeken

Economie
Mobiliteit

Groen licht voor afbraak Delhaize Beersel

don 16 okt
Politiek

Burgemeesters trekken aan alarmbel over financiën lokale besturen: “De grenzen van het haalbare bereikt”

Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Economie
Vlaamse Rand

Veertig jaar DHL aan Brussels Airport: "Veel mooie momenten"

don 16 okt
Cultuur
Samenleving

17 jaar na verwoestende brand heeft kerk in Galmaarden opnieuw toren: “Een historisch moment”

Meer nieuws uit de regio

Onderwijs
Cultuur

Studenten Odisee-campus Dilbeek arceren kunstwerk op kale muur: “Gebaseerd op Bruegel en Bosch”

Sport
Samenleving

Tweede Trappenloop in Lotto Park voor Stop Parkinson lokt zo'n 100 lopers

zon 12 okt
Roetskalender 2026
Cultuur

53 verhalen over markante Vlamingen en een heleboel weetjes en raadsels in nieuwe Roetskalender

don 9 okt
Opnieuw zilver voor Remco Evenepoel op EK wielrennen op de weg in Frankrijk
Sport

Opnieuw zilver voor Remco Evenepoel op EK wielrennen op de weg in Frankrijk

zon 5 okt
Uitslaande woningbrand in Dilbeek
Samenleving

Uitslaande woningbrand in Dilbeek: “Bewoners voor controle naar ziekenhuis gebracht"

zat 4 okt