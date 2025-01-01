Snoezelboerderij in Dilbeek gooit deuren open: “Grote nood aan rust”

De snoezelboerderij is een plek in de natuur waar buurtbewoners, kinderen met een zorgnood en scholen terecht kunnen om te ontprikkelen. Er zijn paarden, schapen, geiten, alpaca's, kippen en katten, en je kan er ook in de tuin werken. Zo kan iedereen er genieten van de natuur. “We merken dat heel wat mensen nood hebben aan rustplekken en verbondenheid”, zegt stafmedewerker Mieke Dobbelaere. “We gaan hier een heel grote moestuin maken samen met de buurt en de bewoners, inclusieve moestuinbakken. Laag, hoog, waar een rolstoel onder kan. Er komt een voedselbos waar je kan rondwandelen en een zintuigenpad.”

Tegen 2026 wil de boerderij via sociaal ondernemerschap financieel zelfvoorzienend worden. “Personen met een handicap kunnen naar buiten gaan, maar het is heel moeilijk om mensen hier binnen te krijgen en dat willen we stimuleren”, zegt Els Rossingol, directeur van CM Vlaams-Brabant en Brussel. “We merken toch dat er in de maatschappij vaak nog een soort van angst is en onwetendheid over hoe ze met mensen met een beperking moeten omgaan, terwijl die ook heel erg nood hebben aan sociaal contact.”