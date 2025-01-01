Studenten Odisee-campus Dilbeek arceren kunstwerk op kale muur: “Gebaseerd op Bruegel en Bosch”

Acht uur engelengeduld, heel wat nauwkeurigheid en enkele zwarte stiften. Meer hadden studenten niet nodig voor hun muurschildering in de wandelgangen van de Odisee Hogeschool in Dilbeek. Inspiratie zochten ze bij kunstschilder Pieter Bruegel de Oude. Toen die zich midden 16de eeuw in Brussel vestigde, raakte hij helemaal in de ban van het Pajotse landschap, ook dat van Dilbeek.

“Maar we hebben ons eigenlijk gebaseerd op zijn grafisch werk van Bruegel, die zich op zijn beurt liet inspireren door de Nederlandse kunstschilder Jeroen Bosch”, zeggen Marthe Decuypere en Jenna Lefever, studenten plastische opvoeding aan de Odisee-hogeschool in Dilbeek. “We hebben eerst een collage van elementen uit zijn werk op papier gemaakt, en daar dan zelf ook dingen bijgetekend. We hebben dus ook onze eigen insteek in het werk gestoken.”

Met een behulp van een beamer projecteerden de studenten de tekening op een kale muur en begonnen ze met urenlang arceren van het werk. “We hebben wel een beetje moeten censureren, want in de Middeleeuwen was de humor nogal heel direct en erotisch dus dat zou niet zo goed onthaald zijn geweest door studenten en docenten en leidinggevenden vrees ik, dus het is eigenlijk een brave versie van onze voorgangers Breughel en Bosch”, zegt docent plastische opvoeding Ruth Van Wichelen.

Het resultaat mag gezien worden. “Het is leuk om heel veel kleine details uit de oorspronkelijke werken te ontdekken en ze in een nieuwe context te zien”, zegt docent Ruth. Ook studenten Gabriela, Marthe en Jenna zijn tevreden met het eindresultaat. “Het is leuk dat we van de campus onze plek kunnen maken. We passeren hier als we naar het atelier gaan. Telkens als we het werk zien, zijn we trots dat we het gemaakt hebben.”