Opnieuw zilver voor Remco Evenepoel op EK wielrennen op de weg in Frankrijk
© Archief

Opnieuw zilver voor Remco Evenepoel op EK wielrennen op de weg in Frankrijk

Na zilver op het WK wielrennen op de weg in Rwanda, pakt Remco Evenepoel uit Schepdaal nu ook zilver op het EK op de weg in Frankrijk. Het goud is net als vorige week voor een ontketende Tadej Pogacar.

“Pogacar is beter dan Merckx”, hoor je de laatste weken wel eens in gesprekken over het wielrennen. Of dat nu zo is of niet, de prestatie van Pogacar in het Franse Drôme en Ardèche op het EK wielrennen is alvast Merckxiaans. De Sloveen ontsnapte op 75km van de streep. Remco Evenepoel klampte nog even aan, maar moest Pogacar laten gaan.

Evenepoel deed wat hij kon in de achtervolging, maar op Pogacar stond geen maat. Tadej finishte solo, Remco reed eveneens solo naar het zilver. De kloof tussen beide renners aan de meet bedroeg zo'n halve minuut. Na vice-wereldkampioen, is Evenepoel nu ook vice-Europees kampioen.

Meest bekeken

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat
Economie
Mobiliteit

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat: bestuurder gevat na vluchtmisdrijf

Uitslaande woningbrand in Dilbeek
Samenleving

Uitslaande woningbrand in Dilbeek: “Bewoners voor controle naar ziekenhuis gebracht"

De bakkerijwinkel van GO! Campus Wemmel
Onderwijs

GO! Campus Wemmel opent bakkerijwinkel voor buurtbewoners: "Goed voor vaardigheden leerlingen"

vrij 3 okt
Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken
Sport

Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken

Onderwijs
Vlaamse Rand

Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

don 2 okt

Meer nieuws uit de regio

Uitslaande woningbrand in Dilbeek
Samenleving

Uitslaande woningbrand in Dilbeek: “Bewoners voor controle naar ziekenhuis gebracht"

Groen
Jeugd
Vlaamse Rand

Sint-Alenaschool trapt Week van het Bos af: "Verwondering leren opwekken"

vrij 3 okt
Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen tijdrijden
Sport

Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen tijdrijden: “Tegenstand weggeblazen”

woe 1 okt
Zes straten in Dilbeek krijgen nieuw asfalt
Mobiliteit

Zes straten in Dilbeek krijgen nieuw asfalt: "Hinder onvermijdelijk"

woe 1 okt
Jeugd
Sport
Vlaamse Rand

Team Warre draagt 86.177 euro bij aan Run to Kick: "Ongelofelijk blij en trots"

maa 29 sep