Opnieuw zilver voor Remco Evenepoel op EK wielrennen op de weg in Frankrijk

“Pogacar is beter dan Merckx”, hoor je de laatste weken wel eens in gesprekken over het wielrennen. Of dat nu zo is of niet, de prestatie van Pogacar in het Franse Drôme en Ardèche op het EK wielrennen is alvast Merckxiaans. De Sloveen ontsnapte op 75km van de streep. Remco Evenepoel klampte nog even aan, maar moest Pogacar laten gaan.

Evenepoel deed wat hij kon in de achtervolging, maar op Pogacar stond geen maat. Tadej finishte solo, Remco reed eveneens solo naar het zilver. De kloof tussen beide renners aan de meet bedroeg zo'n halve minuut. Na vice-wereldkampioen, is Evenepoel nu ook vice-Europees kampioen.