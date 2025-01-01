Uitslaande woningbrand in Dilbeek

Uitslaande woningbrand in Dilbeek: “Bewoners voor controle naar ziekenhuis gebracht"

In Dilbeek heeft de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West een woningbrand moeten blussen aan het kruispunt van de Baron de Vironlaan met de Ninoofsesteenweg, dichtbij tankstation Q8. De bewoners raakten op tijd buiten.

In het huis woonde een gezin van vijf. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Rond 18u waren de vlammen neergeslagen. De brandweer blust na.

“De brandweerlui gingen de strijd aan met de vlammen via een zogenaamde ‘massieve buitenaanval’, da’s een techniek die wordt ingezet bij grote, uitslaande branden”, aldus brandweerwoordvoerder Wouter Jeanfils.

Wat de brand veroorzaakt heeft, is voorlopig onduidelijk.

