Uitslaande woningbrand in Dilbeek: “Bewoners voor controle naar ziekenhuis gebracht"

In het huis woonde een gezin van vijf. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Rond 18u waren de vlammen neergeslagen. De brandweer blust na.

“De brandweerlui gingen de strijd aan met de vlammen via een zogenaamde ‘massieve buitenaanval’, da’s een techniek die wordt ingezet bij grote, uitslaande branden”, aldus brandweerwoordvoerder Wouter Jeanfils.

Wat de brand veroorzaakt heeft, is voorlopig onduidelijk.