Burgemeesters trekken aan alarmbel over financiën lokale besturen: “De grenzen van het haalbare bereikt”
Burgemeester van Ternat Ines Swaelens trekt samen met enkele andere burgemeesters in onze regio aan de alarmbel. In een gezamenlijke brief aan minister Crevits vragen ze dringend maatregelen tegen de toenemende financiële druk op lokale besturen. “We doen het onmogelijke, maar de rek is eruit”, klinkt het.
Tien maanden ver in de legislatuur zijn lokale besturen in onze regio nog altijd druk bezig met hun meerjarenplanning op te stellen. Daarbij zien ze dat ‘meer doen met minder’ zijn grenzen heeft bereikt. “Wat we vandaag zien, voelt niet langer als een gedeelde inspanning,” zegt Ines Swaelens, burgemeester van Ternat. “Gemeenten staan het dichtst bij de mensen, maar onze ruimte om lokaal te handelen wordt steeds kleiner.”
De inkomsten uit de personenbelasting dalen in bijna alle gemeenten, terwijl Vlaamse en federale beslissingen de marge verder beperken. Besparingen in ouderenzorg, gezinszorg en ontwikkelingssamenwerking, bijkomende heffingen en het wegvallen van Vlaamse tussenkomsten in pensioensbijdragen duwen lokale budgetten richting het breekpunt. “Elk geschrapt jeugdinitiatief, elke uitgestelde cultuurinvestering en elke gesloten bib-avond laat een leegte achter die je niet in cijfers kan vatten,” aldus Swaelens.
De brief is naast Swaelens ondertekend door de burgemeesters van Drogenbos, Zemst, Liedekerke, Kraainem, Lennik, Steenokkerzeel, Merchtem, Wezembeek-Oppem, Pepingen en Linkebeek. De burgemeesters lanceren enkele concrete voorstellen aan de Vlaamse regering: een eerlijkere verdeling van het Gemeentefonds nog voor het einde van deze legislatuur, minder administratieve lasten en de vrijheid om middelen in te zetten waar de noden het grootst zijn: armoede, jeugd, klimaat of mobiliteit.
De brief eindigt met een duidelijke oproep aan de Vlaamse regering: geef lokale besturen de ruimte en het vertrouwen om te doen wat ze het best kunnen, beleid voeren dat dicht bij de mensen staat. “Durf dat risico te nemen,” zegt Swaelens. “Leg het vertrouwen en de middelen waar ook de verantwoordelijkheid ligt: bij de lokale besturen. Wij staan klaar.”