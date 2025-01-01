Burgemeesters trekken aan alarmbel over financiën lokale besturen: “De grenzen van het haalbare bereikt”

Tien maanden ver in de legislatuur zijn lokale besturen in onze regio nog altijd druk bezig met hun meerjarenplanning op te stellen. Daarbij zien ze dat ‘meer doen met minder’ zijn grenzen heeft bereikt. “Wat we vandaag zien, voelt niet langer als een gedeelde inspanning,” zegt Ines Swaelens, burgemeester van Ternat. “Gemeenten staan het dichtst bij de mensen, maar onze ruimte om lokaal te handelen wordt steeds kleiner.”

De inkomsten uit de personenbelasting dalen in bijna alle gemeenten, terwijl Vlaamse en federale beslissingen de marge verder beperken. Besparingen in ouderenzorg, gezinszorg en ontwikkelingssamenwerking, bijkomende heffingen en het wegvallen van Vlaamse tussenkomsten in pensioensbijdragen duwen lokale budgetten richting het breekpunt. “Elk geschrapt jeugdinitiatief, elke uitgestelde cultuurinvestering en elke gesloten bib-avond laat een leegte achter die je niet in cijfers kan vatten,” aldus Swaelens.