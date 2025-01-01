23-jarige die dodelijk ongeval veroorzaakte onder elektronisch toezicht

De 23-jarige man die afgelopen weekend een dodelijk ongeval op de E40 in Ternat veroorzaakte, is aangehouden en staat onder elektronisch toezicht.

De 23-jarige jongeman uit Wallonië die in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval veroorzaakte waarbij een motorrijder om het leven kwam, staat onder elektronisch toezicht.

Na het ongeval heeft de man vluchtmisdrijf gepleegd, maar is later opgepakt dankzij aanwijzingen van getuigen. De man heeft een negatieve ademtest afgelegd, maar testte positief op cannabis.

