Nationale stakingsdag morgen: hinder bij vervoer en supermarkten, mogelijk ook bij scholen

Op Brussels Airport staakt een groot deel van het veiligheidspersoneel mee, daardoor ziet de luchthavenuitbater zich genoodzaakt om alle vertrekkende passagiersvluchten te schrappen. Aankomende vluchten kunnen vertraagd zijn. Het is al de zesde nationale actie de luchthaven zo goed als lam legt. Dat kost BAC handenvol geld. "Sinds de start dit jaar hebben de nationale vakbondsacties de Belgische economie al zo'n 150 miljoen euro gekost door de impact hier op onze luchthavenactiviteiten," weet woordvoerder Jeffrey Franssens. "In het totaal zijn er al zo'n 250.000 passagiers die jammer genoeg daardoor hun reis niet hebben kunnen laten doorgaan zoals gepland."

Ook in andere sectoren wordt heel wat hinder verwacht. Zo zal bij De Lijn morgen maar vier op de tien bussen rijden. En ook bij de MIVB rijden morgen heel wat bussen, trams en metro's niet. De NMBS verwacht minder hinder. Ook leerkrachten, winkelpersoneel en afvalophalers nemen deel aan de actie.