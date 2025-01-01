Nationale stakingsdag morgen: hinder bij vervoer en supermarkten, mogelijk ook bij scholen
Morgen is er nieuwe nationale stakingsdag in ons land. Vakbonden protesteren tegen de besparingsmaatregelen van onze federale regering. In Brussel vindt een grote betoging plaats. Tal van sectoren staken mee en dat zal je mogelijk merken.
Op Brussels Airport staakt een groot deel van het veiligheidspersoneel mee, daardoor ziet de luchthavenuitbater zich genoodzaakt om alle vertrekkende passagiersvluchten te schrappen. Aankomende vluchten kunnen vertraagd zijn. Het is al de zesde nationale actie de luchthaven zo goed als lam legt. Dat kost BAC handenvol geld. "Sinds de start dit jaar hebben de nationale vakbondsacties de Belgische economie al zo'n 150 miljoen euro gekost door de impact hier op onze luchthavenactiviteiten," weet woordvoerder Jeffrey Franssens. "In het totaal zijn er al zo'n 250.000 passagiers die jammer genoeg daardoor hun reis niet hebben kunnen laten doorgaan zoals gepland."
Ook in andere sectoren wordt heel wat hinder verwacht. Zo zal bij De Lijn morgen maar vier op de tien bussen rijden. En ook bij de MIVB rijden morgen heel wat bussen, trams en metro's niet. De NMBS verwacht minder hinder. Ook leerkrachten, winkelpersoneel en afvalophalers nemen deel aan de actie.