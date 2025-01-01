Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat: bestuurder gevat na vluchtmisdrijf

Op de E40 in Ternat is vannacht een motorrijder om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder van de wagen die de man aanreed, sloeg op de vlucht, maar is intussen gevat door de politie.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur. “Een 50-jarige motorbestuurder werd aangereden door een personenwagen”, bevestigt Sabine Lievens, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde. “De motorrijder overleefde de klap niet. De bestuurder van de personenwagen is na de aanrijding doorgereden. Er was een getuige die het ongeval heeft zien gebeuren.”

Het parket van Halle-Vilvoorde stelde een wetsdokter en een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “Ook het labo is ter plaatse gekomen voor een technisch onderzoek”, aldus Lievens. Het ongeval zorgde in de vroege ochtenduren voor ernstige verkeershinder. “De drie rijstroken waren versperd en het verkeer moest over de pechstrook”, besluit de parketwoordvoerster.

Bestuurder gevat

De chauffeur die de motard aanreed, pleegde eerste vluchtmisdrijf, maar kon daarna worden ingerekend.

“De 23-jarige bestuurder van het voertuig is afkomstig uit het Waals-Brabantse Kasteelbrakel en werd gearresteerd”, bevestigt parketwoordvoerster Lievens. “Ook zijn 22-jarige passagier is aangehouden voor verhoor.”

Volgens Lievens kwam de politie de verdachte op het spoor dankzij alerte getuigen. “Getuigen merkten het beschadigde voertuig op dat overeenstemde met de beschrijving van de wagen die bij het ongeval betrokken was. Zij verwittigden de politie. Aan de hand van ANPR-camerabeelden kon de bestuurder worden geïdentificeerd. Hij werd thuis opgepakt.”

De man legde een negatieve ademtest af, maar een positieve speekseltest voor cannabis. “Er werd een bloedstaal afgenomen voor verder toxicologisch onderzoek”, aldus Lievens.

Over de omstandigheden van het ongeval geeft het parket meer duidelijkheid. “Uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige blijkt dat de motorfiets net voor de afrit van Ternat achteraan werd aangereden door de personenwagen. Door de impact werd de motorrijder van zijn voertuig gekatapulteerd. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden, wat door de wetsdokter werd bevestigd.”

Het vluchtvoertuig werd intussen teruggevonden. “Zowel de wagen als de motorfiets zullen op een later tijdstip verder onderzocht worden door de verkeersdeskundige”, besluit Lievens.

Meest bekeken

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat
Economie
Mobiliteit

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat: bestuurder gevat na vluchtmisdrijf

Uitslaande woningbrand in Dilbeek
Samenleving

Uitslaande woningbrand in Dilbeek: “Bewoners voor controle naar ziekenhuis gebracht"

Grootschalige rampoefening op Brussels Airport met 300 deelnemers goed verlopen
Samenleving

Grootschalige rampoefening op Brussels Airport met 300 deelnemers goed verlopen: "Voor het eerst nieuw crisiscentrum gebruikt"

De bakkerijwinkel van GO! Campus Wemmel
Onderwijs

GO! Campus Wemmel opent bakkerijwinkel voor buurtbewoners: "Goed voor vaardigheden leerlingen"

vrij 3 okt
Onderwijs
Vlaamse Rand

Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

don 2 okt

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Oversteek fietssnelweg in Ternat wordt overzichtelijker: "Nieuwe ligging verbetert de zichtbaarheid"

din 30 sep
Cultuur
Jeugd

Laatste weekend voor Eetkroeg Manu

vrij 26 sep
Economie
Politiek

Ternat wil pionier in energiedelen zijn: "Vrij uniek in Vlaanderen"

vrij 26 sep
Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid
Groen

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid: “Knap om te zien hier samengewerkt wordt”

woe 17 sep
Ann De Bolle (Vlaams Belang) uit Ternat legt eed af als nieuw provincieraadslid
Politiek

Ann De Bolle (Vlaams Belang) uit Ternat legt eed af als nieuw provincieraadslid

woe 17 sep