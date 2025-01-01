World of Sight Day: Ine uit Ternat zet zich in voor Afrikaanse kinderen met cataract

Ine trok twee weken op werkreis naar Tanzania. Ze coördineert de geldinzamelacties van Light for the world, een ngo die zich focust op het behandelen van cataract bij kinderen in Afrika. Bij ons is dat vanzelfsprekende zorg, maar in Tanzania ligt dat anders. Er is te weinig goede gezondheidszorg én de ziekte komt er vaker voor. "Eén van de oorzaken is dat vrouwen tijdens de zwangerschap niet altijd ingeënt zijn tegen rode hond, waardoor hun tijdens de zwangerschap een infectie ontwikkelen en zo geboren worden met cataract," licht Ine toe.

Cataract zorgt voor een troebele ooglens waardoor het zicht slechter wordt. Zonder behandeling kan je blind worden. "Bij ons gebeurt dat niet meer, want kinderen krijgen hier op jonge leeftijd al de nodige zorg. In Tanzania niet. Ine ontmoette er kinderen die al jarenlang blind zijn. Haar werk bij de ngo zorgt ervoor dat die kinderen alsnog hulp krijgen. Een operatie kost zo'n 150 euro, wat vaak onbetaalbaar is voor de families. "Na de nodige operatie is hun zicht meteen een pak beter. Het was ontroerend om te zien hoe snel er beterschap optreedt en je die kinderen hun zelfstandigheid terug geeft."