Ine Van der Heyden uit Ternat

World of Sight Day: Ine uit Ternat zet zich in voor Afrikaanse kinderen met cataract

Het is vandaag World Sight Day. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gevraagd voor de gezondheid van de ogen. En dat doet ook Ine Van der Heyden uit Ternat. Zij trok voor de ngo Light For The World naar Tanzania en ontmoette er heel wat kinderen met cataract. In ons land is dat makkelijk te behandelen met een operatie, maar vele kinderen die Ine in Tanzania ontmoette, waren al jaren blind of slechtziend door een gebrek aan goede zorg.

Ine trok twee weken op werkreis naar Tanzania. Ze coördineert de geldinzamelacties van Light for the world, een ngo die zich focust op het behandelen van cataract bij kinderen in Afrika. Bij ons is dat vanzelfsprekende zorg, maar in Tanzania ligt dat anders. Er is te weinig goede gezondheidszorg én de ziekte komt er vaker voor. "Eén van de oorzaken is dat vrouwen tijdens de zwangerschap niet altijd ingeënt zijn tegen rode hond, waardoor hun tijdens de zwangerschap een infectie ontwikkelen en zo geboren worden met cataract," licht Ine toe.

Cataract zorgt voor een troebele ooglens waardoor het zicht slechter wordt. Zonder behandeling kan je blind worden. "Bij ons gebeurt dat niet meer, want kinderen krijgen hier op jonge leeftijd al de nodige zorg. In Tanzania niet. Ine ontmoette er kinderen die al jarenlang blind zijn. Haar werk bij de ngo zorgt ervoor dat die kinderen alsnog hulp krijgen. Een operatie kost zo'n 150 euro, wat vaak onbetaalbaar is voor de families. "Na de nodige operatie is hun zicht meteen een pak beter. Het was ontroerend om te zien hoe snel er beterschap optreedt en je die kinderen hun zelfstandigheid terug geeft."

Meest bekeken

Geert De Dobbeleer en manager van RSCA Futsal Lieven Baert
Sport

RSCA Futsal beëindigt na amper 6 maanden samenwerking met CEO Non-Sports De Dobbeleer

PIT-voertuig in Asse
Samenleving
Vlaamse Rand

PIT-werking AZ Jan Portaels is operationeel: "Dringende hulp aanzienlijk versterken"

woe 8 okt
Programmamakers Kris Vander Gracht en Bart Craps tijdens de filmvertoning van 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'
Samenleving

Rode loper en Pajotse Oscars voor filmvertoning 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'

De Brusselse Kliniek Sint-Jan en Vlaams minister van Brussel Cieltje Van Achter lanceren een pilootproject rond Nederlandstalige zorg in de hoofdstad
Samenleving
Vlaamse Rand

Nieuw pilootproject moet de kennis van het Nederlands in de Brusselse zorg versterken

Samenleving
Onderwijs

Hoogtechnologische scanner komt aan in researchpark in Zellik: “Zal gebruikt worden voor baanbrekend onderzoek”

maa 6 okt

Meer nieuws uit de regio

Justitie

23-jarige die dodelijk ongeval veroorzaakte onder elektronisch toezicht

din 7 okt
Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat
Economie
Mobiliteit

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat: bestuurder gevat na vluchtmisdrijf

zon 5 okt
Mobiliteit

Oversteek fietssnelweg in Ternat wordt overzichtelijker: "Nieuwe ligging verbetert de zichtbaarheid"

din 30 sep
Cultuur
Jeugd

Laatste weekend voor Eetkroeg Manu

vrij 26 sep
Economie
Politiek

Ternat wil pionier in energiedelen zijn: "Vrij uniek in Vlaanderen"

vrij 26 sep