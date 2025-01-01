Oversteek fietssnelweg in Ternat wordt overzichtelijker: "Nieuwe ligging verbetert de zichtbaarheid"

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de oversteekplaats van de fietssnelweg in Ternat, ter hoogte van de Vianestraat, aanpakken. Fietsers moeten er de Assesteenweg oversteken in een zigzagbeweging. "Dat voelt omslachtig en oncomfortabel aan", klinkt het bij het Agentschap. Daarom trekt het Agentschap de oversteekplaats recht en legt ze iets verder van de spoorwegbrug. "Zo wordt oversteken vlotter en logischer voor fietsers, terwijl automobilisten in één oogopslag zien waar fietsers oversteken", klinkt het. "Dankzij de nieuwe ligging verbetert de zichtbaarheid voor zowel auto’s op de gewestweg als fietsers op de fietssnelweg."

Ook wordt het fietspad van Ternat naar Eizeringen aangepast. Voortaan moeten fietsers die vanuit Ternat komen voorrang verlenen aan de gebruikers van de fietssnelweg die uit de richting van Denderleeuw komen. Bovendien zal het Agentschap een stuk ontharden om plaats te maken voor meer groen.

De werken starten op 7 oktober en zullen zo'n drie weken in beslag nemen. Vooral het fietsverkeer zal hinder ondervinden. Fietsers tussen Ternat en Eizeringen moeten oversteken. Fietssnelweggebruikers moeten via de noordelijke Vianestraat rijden.