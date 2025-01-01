Volley Kruikenburg Ternat genadeloos ten onder tegen Lede
In 3de nationale B van het volleybal had Kruikenburg tot gisteren een perfect rapport: 3 matchen gespeeld en 3 keer gewonnen met 3-0. Die lijn wou de ploeg ook graag thuis doortrekken tegen Lede, maar dat draaide helemaal anders uit.
Kruikenburg begint het best en bouwt snel een kloofje uit van een paar punten. Lede blijft evenwel in hun zog en halverwege de set nemen ze het commando over. 13-15. Ternat heeft moeite om de aanvallen van Lede te stoppen en in geen tijd staan ze 15-20 achter. De thuisploeg komt die achterstand niet meer te boven en verliest de eerste set met 16-25.
Hetzelfde spelbeeld in de tweede set waar Lede van in het begin de toon zet: 3-7. Ternat probeert in de buurt te blijven van de bezoekers, maar slaagt daar niet in. Enkel op het einde van de set komen ze terug tot 20-24, maar Lede laat zich niet meer van de wijs brengen en wint ook de tweede set, 20-25.
Met het mes op de keel in set drie vecht Kruikenburg voor wat het waard is. De thuisploeg zorgt voor een gelijkopgaande derde set: 9-9. Opnieuw bouwt Lede gaandeweg een voorsprong uit: 14-18. In een alles of niets poging knokt Ternat zich terug in de match, het staat plots 23-23. Maar bij de bezoekers blijven ze rustig. Ze winnen zo de 3de set met 23-25 en ook de wedstrijd met 0-3.